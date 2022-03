Suomalaiset lahjoittavat Ukraina-keräyksiin ennätysvauhtia ja osa tekee suoria tilisiirtoja – näin lahjoitukset käytetään

Perjantaihin mennessä suurimmat avustusjärjestöt Unicef, Suomen punainen risti ja Kirkon ulkomaanapu ovat keränneet Ukraina-lahjoituksina yhteensä jo runsaasti yli kymmenen miljoonaa euroa. Summa on suurempi, ja se on kerätty monta kertaa nopeammin kuin aiemmissa katastrofeissa ja kriiseissä.

Vertailun vuoksi: esimerkiksi KUA:lle on lahjoitettu Ukraina-keräyksissä yli kaksi miljoonaa euroa runsaassa viikossa. Kun lahjoituksia kerättiin Haitin maanjäristyksen avuksi, koko keräyksen aikana rahaa kertyi 1,25 miljoonaa euroa.

Valtaosa lahjoittajista on järjestöjen mukaan yksityishenkilöitä, mutta myös lukuisat yritykset ja muutamat kunnat ovat lahjoittaneet Ukraina-keräyksiin.

“Somesota, online-katastrofi”

– Eihän tällaisia katastrofeja kauheasti Euroopan tasolla tapahdu kuin mitä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nyt ollut. Mitä läheisemmäksi ihmiset katastrofin kokevat niin maantieteellisesti kuin ihmisinäkin, sitä enemmän auttamishalua herää, sanoo kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen Suomen punaisesta rististä (SPR).

– Sekin on varmasti saanut monet miettimään avuntarvetta, kun hyökkääjä on naapurimaamme, KUA:n Hemberg arvelee.

Suorat tilisiirrot Ukrainaan moninkertaistuivat

Yksityishenkilön on helpointa lahjoittaa humanitääriseen apuun järjestöjen kautta.

Moni suomalainen on kuitenkin päättänyt auttaa Ukrainan valtiota tai ukrainalaisia myös suorilla tilisiirroilla.

Ukrainan keskuspankki on avannut lahjoitustilin paitsi humanitääristä apua varten, myös maan asevoimille. Jälkimmäiselle tilille tehdyt lahjoitukset siis menevät Ukrainan armeijan käyttöön.

Suomalaispankit eivät voi kertoa, minne asiakkaat ovat rahojaan Ukrainassa siirtäneet, mutta mahdollista on, että suomalaiset ovat tehneet lahjoituksia myös suoraan Ukrainan armeijalle.

Ukrainaan on virrannut lahjoituksia maailmalta myös kryptovaluuttoina, kertoo esimerkiksi yhdysvaltalainen tv-kanava CNBC. Ukrainaan on tehty yli 100 000 lahjoitusta kryptovaluuttoina, ja niiden arvo on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.