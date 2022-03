Entinen Putinin tukija Antti Kurhinen pyytää nyt anteeksi: "Kun jokainen idolini kannatti häntä, oli helppo ajatella, että siinä on hieno mies"

"Häpeä on nyt suurimpia tunteita vihan lisäksi. Putin on pilannut kahden maan, kahden veljeskansan välit lopullisesti. Hän on pilannut ukrainalaisten elämän, mutta myös venäläisten elämän", venäläistaustainen Antti Kurhinen sanoo.

Sodan sytyttyä ei ole varmaa, koska Antti Kurhinen näkee perhettään seuraavan kerran. Kurhinen on tosi-tv-ohjelmistakin tuttu venäläistaustainen yrittäjä. Kurhisen äiti ja sisko ovat Venäjällä.

– Minulla on Suomen kansalaisuuden lisäksi Venäjän kansalaisuus. Jos Venäjä julistaa sotalain tai valmiuslain, niin sanotun liikkeellepanon, ei ole väliä että minulla ei ole osoitetta Venäjällä. Jos astun sinne, olen periaatteessa kutsuntavelvollinen. En ikinä tottelisi Putinin käskyä, en koskaan sotisi ukrainalaisia vastaan, mutta en haluaisi Venäjälle vankilaankaan, Kurhinen kertoo Yle Perjantain jaksossa Ukrainan sota: hätä ja häpeä juontaja Sean Ricksille.

Jotkut saattavat muistaa, että vajaa 10 vuotta sitten Kurhinen tunnettiin vielä Putinin julkisena tukijana. Nyt kaikki on toisin. Kurhinen heiluttaa Ukrainan lippua ja on maalannut kyntensä Ukrainan lipun värein.

– Täysi tuki Ukrainalle. En voisi enää ajatella millään muulla tavalla, Kurhinen sanoo.

– Minun on pakko pyytää anteeksi. Olin nuori. Monet ihailemani julkisuuden henkilöt kannattivat Vladimir Putinia. Häntä näytettiin sankarina, vahvana miehenä, joka on nostanut Venäjän jaloilleen. Kun jokainen idolini kannatti häntä, oli helppo ajatella, että siinä on hieno mies. Myöhemmin ryhdyin seuraamaan enemmän politiikkaa, ja olen katsellut Aleksei Navalnyin videoita, Kurhinen kertoo.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Kurhisen valtasi aluksi hämmennys. Voiko tämä todella olla totta? Kurhinen ei koskaan uskonut, että Putin aloittaisi täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan.

– Häpeä on nyt suurimpia tunteita vihan lisäksi. Putin on pilannut kahden maan, kahden veljeskansan välit lopullisesti. Hän on pilannut ukrainalaisten elämän, mutta myös venäläisten elämän. Nyt tavalliset rivikansalaiset ovat eristettyinä Venäjällä.

Kurhinen uhosi polttavansa Venäjän passinsa mielenosoituksessa. Äiti oli pyytänyt, että Kurhinen malttaisi mielensä. Ilman passia Kurhinen ei enää pääsisi Venäjälle tapaamaan perhettään.

Kurhisen sisko haluaisi muuttaa Suomeen, mutta tämä pelkää itseensä ja lapsiinsa kohdistuvaa syrjintää. Kurhinen ymmärtää siskoaan.

– Muistan, kuinka minua kiusattiin, kun muutimme pienelle paikkakunnalle Suomeen. Se oli niin kauheaa. Ymmärrän, ettei siskoni halua sitä omille lapsilleen.

Sota syttyi ukrainalaistaustaisen Irina Berkkhaldin syntymäpäivänä. Kuva: Meri Lantela

"Suomalaiset, ottakaa ukrainalaisista mallia"

Kurhinen on saanut runsaasti palautetta ja viestejä sosiaalisessa mediassa liittyen Ukrainan sotaan. Hänen lähipiiriään ja seuraajiaan somessa on kiusattu venäjän kielen takia.

– Isäni vaimo meni kauppaan ja puhui puhelimessa venäjää. Hänen kimppuunsa käytiin. Sain myös kuulla, että joku puhui venäjää kaupassa Turussa ja yritti ostaa Red Bullin. Kassa oli sanonut, että "mä en ryssän jälkeen koske tähän tölkkiin", Kurhinen kertoo.

Helsinkiläisessä kaupassa on jopa nähty kyltti, jossa luki: "We don't serve Russian customers", me emme palvele venäläisiä asiakkaita.

Myös Yle Perjantai -ohjelman toinen vieras, ukrainalaistaustainen Irina Berkkhald on huomannut, kuinka venäläisviha on kasvanut sodan syttymisen jälkeen.

– Jos jonkun pitäisi hyökätä venäläisten kimppuun, niin ukrainalaisten. Mutta me emme halua sotaa. Ukrainalaiset tietää, että Venäjän kansa ei ole syypää, vaan Putin. Kouluissakin kiusataan venäjänkielisiä lapsia. Ei! Suomalaisten ei pitäisi hyökätä venäläisten kimppuun vaan ukrainalaisten, muta ukrainalaiset eivät tee niin. Ottakaa heistä mallia. Sitä paitsi 30 prosenttia ukrainalaisista puhuu venäjää äidinkielenään, Berkkhald vetoaa.

Antti Kurhinen toivoo, että järki voittaa.

– Meidän pitäisi pitää yhtä. Suomessa kuitenkin suurin osa venäläisistä ei kannata Putinia. Meidän ei pidä mennä siihen, että välillemme tulee eripuraa. Sitä Putin haluaa. Rauhaa ja rakkautta, Kurhinen vetoaa.

Katso koko Perjantain jakso Areenasta:

Millaisia tunteita Ukrainan sota herättää Suomessa asuvissa ukrainalais- ja venäläistaustaisissa ihmisissä? Kuinka tilanne vaikuttaa veljeskansojen suhteeseen? Vieraina yrittäjät Antti Kurhinen ja Irina Berkkhald.