Tarjouskilpailu Suomen ilmatorjunnan uudesta asejärjestelmästä on käynnissä – puolustusministeri Antti Kaikkonen Ykkösaamun vieraana

Suomella on parhaillaan menossa tarjouskilpailu ilmatorjunnan uudesta asejärjestelmästä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on juuri kirjoittanut nimensä paperiin, jolla Suomi haluaa edistää ilmatorjunnan tehokkuutta.

– Meillä on ollut pöydällä viisi vaihtoehtoa, joista kolme on nyt suljettu pois. Jatkoon tarjouskilpailussa meni kaksi israelilaista ilmatorjunta-asetta, kertoo Kaikkonen.

Sen kasvattamisesta hallitus käy juuri nyt keskustelua budjettiriihessään. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut odottavansa puolustusministeriöstä lisärahoituspyyntöä.

Suomen rajoilla on rauhallista

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. päivä helmikuuta ja sen jälkeen koko Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut. Puolustusministerin viesti suomalaisille on kuitenkin selvä:

– Venäjän uhka ei nyt kohdistu Suomeen. Rajoillamme on rauhallista. Tästä huolimatta meidän on syytä olla valppaana ja vahvistettava omaa puolustuskykyämme. Siitä on pidettävä huolta aina.