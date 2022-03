Herätys: Suomen matkailulla jälleen huolia | Komentaja Kivinen puhuu Suomen puolustuksesta | Viro päästi väestönsuojelunsa rappeutumaan

Ukrainan sota on isku myös Suomen matkailulle

Viron silmät avautuivat väestönsuojien rappiotilalle

Väestönsuojien rakentamista on pidetty Virossa liian kalliina ja neuvostoaikaiset suojat ovat päässeet ränsistymään. Vuoden alussa Virossa päätettiin sijoittaa maanpuolustukseen ylimääräiset 380 miljoonaa euroa. Rapautuneiden väestönsuojien muutostöihin rahaa ei kuitenkaan riitä . Nyt lähtökohta on, että ihmiset hakeutuisivat ilmahyökkäyksen sattuessa esimerkiksi tavallisiin kellareihin.

Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomen puolustukseen?

Puhelinmarkkinointiin aiempaa tiukemmat säännöt

Maanantai on poutainen lähes koko maassa. Pilvisyys on vaihtelevaa maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila kohoaa etelässä ja lännessä plussalle, idässä ja pohjoisessa on heikkoa pakkasta.