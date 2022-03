Veljekset panivat monot jalkaan ja lähtivät hiihtämään pääkaupunkiseudun ympäri – takaisin he tulivat 23 tuntia ja 251 kilometriä myöhemmin

Matkan aikana he pysähtyivät vain vesipullojen täytölle, evästauolle ja hampurilaiselle Tammistossa sijaitsevan pikaruokalan autokaistalle.

Kaksikko ei ole ummikko pitkien matkojen kestävyyslajeissa eli ultralajeissa. Takanaan heillä on yhdessä yli 15 vuotta ja yli 150 lähtöä erilaisissa ultramatkoissa, kuten hiihdossa, pyöräilyssä, melonnassa, juoksussa, uinnissa ja suunnistuksessa.

Pääkaupunkiseutu ei häviä muulle Suomelle

Veljeskaksikko on syntynyt Pirkanmaan Sastamalassa, entisessä Vammalassa, mutta he ovat molemmat kotiutuneet Espooseen. Pääkaupunkiseutu on heidän mielestään hiihtäjälle otollinen paikka.