Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo perjantain ulkoministerikokousten annista – Yle seuraa tässä artikkelissa

Ulkoministeri Pekka Haavisto on osallistunut tänään kahteen ulkoministerien kokoukseen Brysselissä: Naton ylimääräiseen ulkoministerikokoukseen, ja heti perään EU:n ulkoministerikokoukseen. Molemmissa kokouksissa on käsitelty Ukrainan tilannetta.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, että Nato tiivistää vuoropuhelua Ruotsin ja Suomen kanssa. Yhteistyön tiivistämisellä on kuitenkin rajansa, Stolteberg totesi.

– On selvää, että voimme lisätä yhteisten harjoitusten määrää, mutta instituutioiden tasolla on vaikea nähdä, että yhteistyömme voisi olla tiiviimpää, Stoltenberg totesi.

– Jos Suomi ja Ruotsi haluavat olla Naton ulkopuolella teemme heidän kanssaan yhteistyötä. Jos he hakevat jäsenyyttä olen varma että heidät voidaan ottaa jäseniksi nopeasti.

Nato-maat ovat erittäin huolissaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Haavisto sanoo. Suomelle on tärkeää, että Naton kanssa voidaan käydä keskusteluja ja tehdä tiivistä yhteistyötä, vaikka jäsenyyttä ei kummallakaan, Suomella tai Ruotsilla, ole.

– Olemme osallistuneet jo aiemminkin valikoituihin harjoituksiin, jotka hyödyttävät meitä itseämme tai vahvistavat esimerkiksi Itämeren turvallisuutta. Aktiivinen tietojenvaihto Naton kanssa tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, Haavisto sanoi.

Haavisto: Uskon, että EU on tehnyt tähän mennessä kaikkensa, mitä on voinut

Transatlanttisen yhteistyön merkitys korostuu tällaisessa kriisitilanteessa, ja olemme kokoukseen osallistuneiden kanssa yhteisymmärryksessä siitä missä menemme, Haavisto totesi. Ukrainan humanitäärinen kriisi on järkyttänyt kaikkia maita, ja kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten apua voidaan tuoda kriisin keskelle lisää, hän jatkaa.

Kokouksessa käsiteltiin myös aiemmin Venäjälle määrättyjä pakotteita. On tärkeää, että määrätyt pakotteet toimivat aukottomasti, Haavisto huomauttaa.

– Niillä on suuri vaikutus Venäjän talouteen, ja pakotteet ovat alkaneet purra. Ruplan arvo on tipahtanut ja Venäjän pörssi on vaikeuksissa.