Valtionlainat roskaluokassa, sijoittajat pakenevat – Suomalaisilla jumissa satojen miljoonien pörssisijoitukset Venäjällä, eläkeyhtiöt lähtivät jo

Venäjällä oleva ulkomainen varallisuus on nyt täysin jäissä. Maan viranomaiset ovat kieltäneet ulkomaalaisten omaisuuden myynnit. Esimerkiksi suomalaisten piensijoittajien rahaa on siellä jumissa useita satoja miljoonia euroja.

Ulkomaista pääomaa on lähtenyt maasta massoittain. Osin siksi Venäjä pani pörssin kiinni maanantaista alkaen. Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) siellä on kiinni yhteensä noin 80 000 sijoittajan varoja.

Kun ei ole ostoja ja myyntejä, omistusten arvoa on mahdotonta määritellä tarkalleen. Myös eroonpääsy osakkeista ja osuuksista on mahdotonta. Suomalaiset Venäjälle sijoittaneet rahastot eivät tällä erää ota vastaan lunastuksia.

– On vaikea arvioida, milloin kauppaa voi taas käydä. Kun pörssi joskus aukeaa, niin ulkomaalaisilla sijoittajilla on todennäköisesti myyntikielto, OP:n omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala sanoo.

– Joka päivä on uutta kerrottavaa sijoittajille tai tulee uusia rahastoja listalle, joiden ostot ja myynnit on estetty, Nordnetin Suomen-maajohtaja Suvi Tuppurainen kertoo.

Eläkevarat vedetty pois Venäjältä

Suomen suurimmilla sijoittajilla eli eläkeyhtiöillä on omistuksia Venäjällä enää vähän. Niitä on vähennetty Venäjän Krimin-valtauksen ja aiempien sanktioiden seurauksena.

– Yksittäisiä välillisiä omistuksia meillä on rahastojen kautta. On tyypillistä, että joissakin rahastoissa on pieni pala myös Venäjän markkinoita, mutta meidän koko salkun osalta osuus on erittäin, erittäin pieni, Murto sanoo.