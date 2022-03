Presidentti Niinistö: "Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyö syvenee – ei ole huono asia, jos Venäjä sen huomaa"

– Suomi on liikahtanut selvästi tiiviimpään yhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi vierailun keskeisimmän annin olleen siinä, että Suomen ja Yhdysvaltain on nyt tarkoitus "laittaa liikkeelle prosessi puolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämiseksi".

Nato ei tunne väliaikaisia turvatakuita

Ukrainan sota voi laajeta myös vahingosta

Presidentti Niinistön puheista sai selvästi sen vaikutelman, että sekä hänellä että presidentti Bidenilla on sama tilannekuva Euroopan turvallisuudesta sen jälkeen kun Venäjän hyökkäsi Ukrainaan.

Euroopan maiden puolustustahto on kasvanut, Eurooppa on poliittisesti yhdentynyt ja transatlanttinen side on vahvistunut.