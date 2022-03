Analyysi: Suomen turvallisuuden tärkeät kumppanit uudessakin tilanteessa löytyvät Atlantin ja Pohjanlahden takaa, nyt pohjustetaan isoja asioita

Ensinnäkin, Suomen on käytävä siellä, missä ratkaisuja tehdään. Silloin Yhdysvallat, Naton vaikutusvaltaisin jäsenmaa sekä Suomen tärkeä puolustuskumppani, on oikea osoite.

Suomi on pieni Pohjois-Euroopan maa, joka ei kuulu Natoon. Suomella on kuitenkin presidentti, jolla on linjat auki joka suuntaan. Kun erilaisia skenaarioita käsitellään, Niinistö on paikalla kuuntelemassa, kertomassa oman tilannekuvansa ja muistuttamassa Suomen intresseistä.