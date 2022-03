Suomessa opiskeleva Katja Marchenko, 23, osoitti Pietarissa mieltään Venäjän hyökkäystä vastaan – nyt hän maksaa sodasta kalliisti

Seliaev valmistuu diplomi-insinööriksi ennen vuoden loppua ja aikoo jatkaa elämäänsä Suomessa. Seliaevilla on erityisasiantuntijan oleskelulupa, joka on voimassa neljä vuotta. Hänelle on myönnetty Kela-kortti eikä hänen tarvitse maksaa lukukausimaksuja.