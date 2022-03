Kirjeenvaihtajan analyysi: Naton ovi on Suomelle auki – historiallinen tapaaminen Valkoisessa talossa sementoi Suomen ulkopoliittisen linjan

Niinistö ja Biden puhuivat Valkoisessa talossa myös Natosta. Naton ovi on Niinistön arvion mukaan auki kaikille kriteerit täyttäville maille.

Presidentti Niinistön mukaan tapaaminen Joe Bidenin kanssa syvensi Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyötä. Ulkopolitiikan linjan selkänoja on yhtenäisyys paitsi EU-kumppanien, myös Yhdysvaltojen kanssa, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

WASHINGTON. Presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kohtaaminen alkoi perjantaina kaikille Pohjoismaille suunnatuilla kehuilla.

– Kuten tiedät, edeltäjälläni Barack Obamalla oli tapana sanoa, että kaikki olisi hyvin jos antaisimme Pohjoismaiden hoitaa kaiken. Kaikki olisi hyvin, Biden sanoi.

Suomi ei kuitenkaan enää halua, että asiat jätetään Pohjoismaiden hoidettavaksi, ja juuri sen takia Niinistö oli saapunut Washingtoniin.

Tapaamisen teemana oli Yhdysvaltain ja Suomen syvenevä puolustusyhteistyö. Hetki oli historiallinen: presidentit kättelivät vain viikko sen jälkeen kun itärajamme takainen ruutitynnyri oli räjähtänyt.

Niinistön suorasanainen tiedotustilaisuus tapaamisen jälkeen avasi, mitä uusi tilanne käytännössä merkitsee.

Myös tapaamisen laajempi merkitys oli selvä. Niinistö saapui Washingtoniin varmistamaan askelia kohti uutta turvallisuuspoliittista linjaa, jonka pohjana toimii paitsi tiivis yhteistyö EU-maiden myös Yhdysvaltojen kanssa.

Tiedotustilaisuudessa presidentti Niinistö ei sanonut, että Suomi ottaa askelia kohti Natoa. Sen sijaan hänen mukaansa käynnissä on prosessi puolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämiseksi.

Niinistö ei tarkentanut, millaisista aloitteista keskustellaan ensimmäiseksi. Turvallisuusyhteistyö on laaja termi, joka voi pitää sisällään melkein mitä tahansa huolto- ja informaatioturvallisuuden kehittämisestä asekauppoihin ja sotilaalliseen liittoutumiseen. Tiedusteluyhteistyö on jo viikon aikana syventynyt, kun tiedonvaihtoa Naton, Suomen ja Ruotsin välillä on lisätty.

– Tässä on nimenomaan konkreettisista turvallisuus- ja puolustustekijöistä kysymys, ei niinkään jäsenyyksistä, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö Valkoisessa talossa perjantaina. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Niinistö ja Biden kuitenkin puhuivat myös Natosta. Naton ovi on Niinistön arvion mukaan auki kaikille kriteerit täyttäville maille.

– Siitä ei ole mitään erilaista käsitystä etteikö Suomi nuo kriteerit täytä.

Niinistö muistutti, etteivät väliaikaiset turvatakuut kuulu Naton käytäntöihin. Hänen mukaansa Euroopan yhtenäisyys, ja erityisesti Saksan uusi linja tekevät sekä Euroopasta että Suomesta osana Eurooppaa entistä yhtenäisemmän.

Juuri yhtenäisyys EU:n ja Yhdysvaltain kanssa on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan selkänoja.

Suomi on ollut vuodesta 1995 asti sitoutunut EU:n yhteiseen linjaan, ja Unionin yhtenäisyyden puolustaminen on painottunut poliittisen johdon linjassa siitä asti. Silti turvallisuuspolitiikkamme on ollut itä-akselilla joissain tilanteissa hyvinkin itsenäistä.

EU:lla ei ole yhteistä puolustus- tai turvallisuusjärjestöä Suomen haaveista huolimatta, ja meillä on pitkä itäraja.

Se on vaatinut erityislaatuista navigointia.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka Venäjän suuntaan on vuosikausia pohjautunut tiiviiseen kanssakäymiseen ja mikrotason yhteistyöhön Venäjän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat vaikkapa maiden välinen ympäristöyhteistyö Suomen lähialueilla sekä suomalaisten pienyrittäjien tekemä yrityskehitystyö rajantakaisessa Karjalassa.

Kun ongelmia on tullut, ne on hoidettu neuvottelemalla Venäjän kanssa – välillä osana EU-neuvotteluita, mutta toisinaan suoraan kun tilanne on haluttu ratkaista nopeasti. Esimerkiksi Venäjän järejsteltyä pakolaisia Suomen pohjoisille rajanylityspaikoille vuonna 2016 Niinistö tapasi Putinin Moskovassa ja asia järjestyi.

Presidentit Sauli Niinistö ja Joe Biden keskustelivat tovin lehdistön edessä ennen varsinaisia kahdenkeskisiä neuvotteluja Valkoisessa talossa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Washingtonin Venäjä-asiantuntijat ovat vuosia ihailleet Suomen kykyä hoitaa Venäjä-suhteensa.

Jokainen Yhdysvaltain yritys kääntää Venäjä-suhde parempaan suuntaan on pohjautunut samanlaiseen kehikkoon, jossa Yhdysvallat on pienin askelin yrittänyt lisätä myönteistä kanssakäymistä Venäjän johdon kanssa.

Se ei ole onnistunut. Nyt myös Suomi on luovuttanut Venäjän suhteen.

Tapaamisen jälkeen Niinistö suunnitteli keskustelevansa Saksan Olof Scholtzin kanssa, mutta ei suunnitellut soittoa Venäjän Vladimir Putinille.

Tärkeintä on erottamattomuus EU:n rintamasta. Myös Naton yhtenäisyys on juuri nyt merkityksellistä Suomelle. Niinistö arvioi, että sotilasliiton solidaarisuus voisi vauhdittaa tarvittaessa Nato-prosessia.

Suomi selvittää nyt nopeasti vaihtoehtojaan yhdessä Ruotsin kanssa. Pohjoismaiden tavoitteena on jälleen kerran hoitaa asiat siten, että kaikki olisi jatkossakin hyvin.

Mutta mitä Niinistö vastasi, kun Biden kehaisi Pohjoismaita alkupuheenvuorossaan?

– Niin, emme yleensä aloita sotia.

Niin ei aloittanut Ukrainakaan.

