Kiina näkee edessään talouskasvun jyrkän laskun

Viime vuoden talouskasvu ylitti odotukset ja oli 8,1 prosenttia. Kiina on hyötynyt koronaviruspandemian aiheuttamista tuotanto-ongelmista maailmalla, mutta muun maailman talousongelmat ja Venäjän hyökkäyksen aiheuttama energian hinnan nousu osuvat myös Kiinan talouteen. Nyt talouskasvuennusteet ovat pienimmät vuosikymmeniin.

Li sanoi, että öljyn, vehnän ja muiden raaka-aineiden hinta on korkea ja herkkä vaihtelulle.

– Siksi ulkoinen ympäristömme on yhä epävakaampi, huolestuttavampi ja epävarmempi, Li sanoi.

Kiinan taloutta ravistelevat myös sisäiset tekijät. Kiinan talouden kivijalkoihin kuuluva kiinteistöala kärsi pahoin, kun sille määrättiin velkarajat. Muun muassa jättimäinen Evergrande-yhtiö on konkurssin partaalla.

Kiinalaiset eivät myöskään uskalla kuluttaa. Koronaviruspandemia halvaannuttaa arkea ajoittain, vaikka Kiinan tiukan nollatoleranssin takia maassa on vain vähän tartuntoja. Kokonaisia kaupunkeja tehtaineen ja työpaikkoineen on suljettu eristyksiin, jos kaupungissa on löytynyt vain kymmeniä tartuntoja.