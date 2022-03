Kukaan ei tiedä, montako pakolaista Suomeen on saapunut Ukrainasta – Migri haluaisi myös tietoja saapujista

– Jos esimerkiksi molemmilla on samanikäisiä lapsia, koitamme saattaa heidät yhteen. Uskomme, että näin sopeutuminen on helpompaa.

Maahanmuuttovirasto kaipaa tietoa Suomeen saapuvista

Tilanne on johtanut siihen, että Maahanmuuttovirastolla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, paljonko ukrainalaisia on Suomeen tullut tai on tulossa.

Kähkösen arvion mukaan monella Suomeen tulevalla on jo entuudestaan tuttavia tai sukulaisia täällä ja he majoittuvat heidän luo.

Vapaaehtoisten auttajien suuri rooli

Tuttujen kansainvälisten organisaatioiden, kuten Punaisen Ristin ja Unicefin, rinnalle ukrainalaisia auttamaan on syntynyt uusia toimijoita: Suomessa asuvien ukrainalaisten ohella muun muassa Operaatio Toivo on auttanut sodan uhreja. Ukrainaan on kerätty tavaraa ja sieltä on autettu pois ihmisiä.