Suomi kokoaa kumppaneita nyt useista maista, arvioi Mika Aaltola – Ukraina on opettanut, kuinka tärkeää puolustusmateriaalin saaminen on

Suomi on ottanut askeleita suuntaan, jossa voidaan olla varmemmalla maaperällä Pohjolan turvallisuudesta, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Ylen pääuutislähetyksessä lauantaina .

– Suhteemme Venäjään on joutunut pysyvään häiriötilaan ja Euroopassa on laajamittainen sota käynnissä. Siksi on luonnollista, että Suomi teki aloitteen, Aaltola sanoo viitaten tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailuun Yhdysvalloissa.