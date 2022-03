Suomeen tulleet ukrainalaiset miettivät, miten auttaa maahan jääneitä – "Venäläiset taistelevat siviilejä vastaan, he pommittavat kaikkea"

Länsiterminaalin edustalla Helsingissä seisoo joukko ihmisiä. Osa heistä pitelee käsissään kylttejä, osa katsoo puhelimensa näytöltä valokuvia ihmisistä, jotka heidän pitäisi pian tunnistaa ihmismassasta.

On lauantai 5. maaliskuuta, kello on noin puoli neljä iltapäivällä. Satamassa odotetaan Ukrainasta saapuvia, sotaa paenneita henkilöitä.

Kukaan ei tunnu tarkkaan tietävän, kuinka moni ukrainalainen maihin on nousemassa. Puhe on kuitenkin useista kymmenistä ihmisistä. Sekään ei ole aivan varmaa, mitä reittiä he ovat laivalle Suomeen päätyneet. He ovat kuitenkin jo lähellä, ja satamassa ollaan valmiina.

Pikkupakkasessa seisovat Elizabeth Harjunpää ja Mariia Kostiainen. Ukrainalaiset Suomessa -yhdistykseen kuuluvat naiset ovat tulleet auttamaan maahan saapuvia ukrainalaisia ja kartoittamaan, mitä he seuraavaksi tarvitsevat.

Saapuvien matkustajien terminaalista valuu enenevissä määrin väkeä. Sitten ovista kävelee ihmisjoukko, joka selvästi kiinnittää ulkona odottelevien ihmisten huomion.

Vapaaehtoiset käyvät välittömästi tervehtimään heitä ja ryhtyvät viittelöimään heitä mukaansa.

Venäläiset pommittavat kaikkea, kuvailee Kiovasta paennut Nataliia

Lähellä parkissa on sininen linja-auto. Muutamat kymmenet ihmiset lähtevät seuraamaan Elizabeth Harjunpäätä ja Mariia Kostiaista sitä kohti.

Yksi heistä on tyttärensä kanssa sotaa paennut Nataliia.

Hän lähti kotikaupungistaan Kiovasta 26. helmikuuta eli viikko ennen Suomeen saapumista. Matka suuntasi ensiksi Lviviin.

– Matka Lviviin kesti kolme päivää, koska meidän piti ajaa pienten kylien läpi. Tiet olivat huonossa kunnossa, hän kertoo.

Lvivissä he viettivät muutaman päivän ennen kuin he pääsivät pois maasta. Nataliialla on kuitenkin yhä sukulaisia Ukrainassa ympäri maata.

Hän kuvailee tilannetta siellä kamalaksi.

– Venäläiset eivät taistele sotilaitamme vastaan, tai vähän, mutta meidän sotilaamme ovat parempia. Venäläiset taistelevat siviilejä vastaan. He ampuvat sairaaloita, kouluja, taloja ja autoja, jotka yrittävät kuljettaa lapsia ja vanhuksia. Ei sitä voi kuvitellakaan – he ampuvat ja pommittavat kaikkea.

Hän kertoo, että hyökkääjät myös varastavat muun muassa siviilien vaatteita.

– He menevät taloihin, pyytävät apua ja sitten ampuvat ihmisiä. He varastavat ambulansseja ja ampuvat niistä käsin.

Nataliia ja hänen tyttärensä ovat kuitenkin nyt turvassa Suomessa. Hän kertoo matkan Suomeen sujuneen kaikkiaan hyvin.

– Olemme mukavassa bussissa, jota ei ammuta tai pommiteta. Me vain matkustamme, olemme turvassa, hän huokaa.

Seuraavaksi heidät kyyditään Lappeenrantaan.

– Sinne päästyäni mietin, mitä teen. Toivon, ettemme ole täällä kauaa ja että voimme palata maahamme pian.

Dniprosta lähtenyt Alina kadotti perheenjäsenensä matkallaan Suomeen

Samaan linja-autoon Nataliian kanssa on nousemassa myös Kiovan eteläpuolella sijaitsevasta, lähes miljoonan asukkaan Dniprosta kotoisin oleva Alina.

Ukrainalaisia auttamaan tullut Mariia Kostiainen kääntää ukrainasta suomeksi, miten Alina kuvailee matkaansa Suomeen.

– Matka oli kauhea. Ihmisiä oli todella paljon ja junat olivat täynnä. Esimerkiksi jossain hytissä, jossa on tilaa neljälle ihmiselle, saattoi olla 14 ihmistä. Mitään muuta kuin välttämätöntä tavaraa ei voinut ottaa mukaan, Kostiainen kertoo Alinan sanovan.

Alunperin Alina matkusti tyttärensä ja tämän kahden lapsen kanssa. He kuitenkin kadottivat toisensa ihmismassojen keskellä.

– Olen todella huolissani, miten löydämme toisemme enää, kun olemme eri maissa ja puhelimet ovat pois päältä, Alina kertoo.

Myös Alina lähtee seuraavaksi Lappeenrantaan, jossa hän aikoo hakea turvapaikkaa.

Odessalainen Svetlana lapsineen oli joutua vaikeuksiin puolimatkassa

Sinisen linja-auton edessä on henkilöauto, jonka takapenkillä istuu nainen ja lapsia. Nainen on Svetlana.

Hän lapsineen on kotoisin Odessasta. He pakenivat ilman perheen isää, joka on yhä Ukrainassa.

Svetlanaa ja hänen lapsiaan on tullut hakemaan Suomessa asuva Gennadi. Matka Suomeen ei sujunut ongelmitta.

– Alkumatka sujui hyvin. Bussissa sai ruokaa ja kaikki oli hyvin. Kesken matkan saimme kuitenkin tietää, että matka onkin maksullinen, 150 euroa aikuiselta ja 100 euroa lapselta. Se oli yllätys, kertoo Svetlana, jonka puhetta kääntää Gennadi.

Svetlana kertoo kysyneensä sukulaisiltaan, voiko kukaan antaa heille rahaa matkan maksamiseen. Pankit olivat kuitenkin kiinni eikä rahan siirtäminen onnistunut.

Sen jälkeen Sveltana sanoi kuljettajalle, että Ukrainan suurlähetystö Suomessa on luvannut, että kaikki matkat ovat ilmaisia. Lopulta he saivat jatkaa matkaa linja-auton kyydissä ja pääsivät lauantaina Suomeen.

– Nyt menemme Savonlinnaan tuttujen luokse ja pyydämme Suomesta apua, hän kertoo.

"Kukaan heistä ei halua olla pakolainen", sanoo vapaaehtoinen Elizabeth Harjunpää

Kello lähentelee viittä, ja Länsisataman edusta on alkanut tyhjentyä. Henkilöautot ja linja-autot ovat lähteneet kohti määränpäitään ympäri Suomea.

Ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen Elizabeth Harjunpää kertoo, että kaksi linja-autoista oli heidän järjestämiään.

– Yksi bussi oli Lappeenrannasta, josta yksi pariskunta tuli hakemaan pakolaisia. Siinä bussissa oli 30–40 ihmistä. He eivät olleet tienneet, minne he olivat menossa. He ovat vahingossa Suomessa, eikä heillä ole ystäviä tai perheitä täällä. Toisessa bussissa oli 57 ihmistä, ja heillä kaikilla on täällä perhettä tai ystäviä, Harjunpää kertoo.

Ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen jäsenet olivat paikalla myös tiedustelemassa, minkälaista apua Suomeen tulleet ukrainalaiset tarvitsevat.

– He kertoivat, että heillä on kaikki hyvin. He kysyivät, mitä voivat tehdä auttaakseen heitä, jotka ovat vielä Ukrainassa. Heillä on vain se mielessä, Harjunpää sanoo.

Hän kertoo Lappeenrantaan suuntaavien ukrainalaisten menevän poliisiasemalle hakemaan pakolaisstatusta sekä pyytämään apua ja tukea paikallisilta vapaaehtoisilta. Harjunpään mukaan Suomeen saapuneet ukrainalaiset haluavat myös löytää töitä Suomesta.

– Kukaan heistä ei halua olla pakolainen. He haluavat palata Ukrainaan ja rakentaa uuden Ukrainan yhdessä.