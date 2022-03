Oppositiojohtajat kiittelevät vuolaasti Niinistön Yhdysvaltain-vierailua – Purra: Erittäin merkittävää, Orpo: Tärkeä viesti Venäjälle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoo, että Suomen ja Yhdysvaltojen presidenttien välisellä keskustelulla tulee olemaan suuri merkitys siihen, millaisia valintoja Suomessa jatkossa tehdään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan pitää tapaamisen nopeaa aikataulua erittäin merkittävänä, etenkin, kun se tapahtui Suomen aloitteesta.

Yle Uutiset kysyi oppositiojohtajilta, kuinka merkittävänä he pitävät Niinistön ja Bidenin tapaamista ja mitä he ajattelevat Suomen turvallisuustilanteesta.

Kuinka merkittävänä pidätte Niinistön vierailua Yhdysvaltoihin?

Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja:

– Presidentin vierailu Washingtoniin, tapaaminen presidentin ja muiden vaikutusvaltaisten amerikkalaisten kanssa on jopa historiallinen käynti tässä maailmantilanteessa. Ja ne keskustelut, joita Niinistö on käynyt, niillä tulee olemaan suuri merkitys siihen, että millaisia valintoja teemme.

– Kaikissa tilanteissa Yhdysvaltojen ja Suomen syvenevä puolustusyhteistyö on äärettömän tärkeää, ja se on tärkeä viesti niin Venäjälle kuin muuallekin, mutta samaan aikaan meidän täytyy tehdä tosissamme tämä prosessi Natoon liittymisestä ja sen arvioinnista.

Riikka Purra, perussuomalaisten puheenjohtaja:

– Se, että presidentti Niinistön vierailu Yhdysvaltoihin onnistui näin nopeasti tällaisella hetkellä, ja Suomen aloitteesta, on tietenkin erittäin merkittävää. Ja tietenkin myös Ruotsin, joka on Suomen hyvin läheinen kumppani, ja ylipäänsä tämä pohjoismainen yhteistyö tässäkin asiassa on syventymässä. Pidän sitäkin oikein merkittävänä. Ruotsi on tietenkin meidän lähin ikään kuin referenssimaa.

Presidentti Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasivat Washingtonissa myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa. Kuva: Sarah Silbiger / Lehtikuva

Onko käsityksenne muuttunut viime päivinä Natoon liittymisestä tai siitä, kuinka nopeasti Suomen pitää tehdä asiassa päätös?

Petteri Orpo:

– Kokoomuksen kanta on ollut selvä jo pitkään, ja meidän mielestämme nyt on aika Suomen hakea Nato-jäsenyyttä. Minusta tämä aikaikkuna on kohtuullisen lyhyt, eli hyvin lähiaikoina eduskunnassa puolueiden kesken yhteistyössä presidentin ja valtioneuvoston kanssa pitää tehdä tämä selvitystyö ja sen pohjalta ratkaisu.

Riikka Purra:

– Kuten kaikissa puolueissa myös perussuomalaisissa käydään voimakasta keskustelua. Se on käynnistetty jo viikko sitten. Sitä tietenkin tapahtuu eduskuntaryhmässä. Se on ensimmäinen taho, joka joutuu ottamaan asiaan kantaa, mikäli hallitukselta tällainen uusi selonteko asiasta tulee.

– Perussuomalaisten Nato-kannat ovat keskimäärin liikkeessä, kuten kansalaisilla keskimäärin. Nato-myönteisten osuus on kasvussa, mutta sen tarkemmin jäsenistön tai kannattajien näkökulmista ei itselläni ole tässä vaiheessa suoraa tietoa. Toki esimerkiksi Ylen oman mielipidetiedustelun mukaan Nato-myönteisen osuus myös perussuomalaisten kannattajissa oli selvä , mutta tämä prosessi etenee puolueissa, niin omassanikin. Kuten eilen jo toin ilmi, perussuomalaiset on kyllä tarvittaessa valmiita vastaamaan ripeästikin.

Miten todennäköisenä pidätte uhkakuvaa siitä, että sota laajenisi muualle Eurooppaan?

Petteri Orpo:

– Konflikti on eskaloitunut koko ajan. Venäjän sotamenestys ei ole ollut sellaista kuin he ovat odottaneet. He lisäävät merkittävällä tavalla koko ajan sotavoimaa, mutta myöskin Ukraina saa koko ajan apua ja tukea.

– Eskalaation vaara on olemassa, mutta sitä selvästi halutaan välttää, koska sitten se olisi ihan täyttä sotaa laajempaa, maailmansodankin kaltaista. Toivon, että tässä Ukrainan osalta aidosti olisi diplomatialla myöskin sijaa, koska se kansanmurha, siviilien pommittaminen ja tappaminen, mitä näemme tällä hetkellä, on hirvittävää ja siihen pitää saada stoppi. Riskit pahemmasta konfliktista on tietenkin olemassa, ja se näkyy siinä, että suoraa sotilaallista puuttumista lännestä ei ole Ukrainaan tullut.

Riikka Purra:

– Meidän koko turvallisuusympäristömme on muuttunut. Meillä ei ole oikeastaan enää mitään sitä vanhaa, mitä oli vielä muutama viikko sitten, kun Suomikin pystyi luottamaan tietynlaisiin Venäjä-suhteisiin kaikkien näiden muiden pilarien ohella.

– Tilanne on erittäin epävarma. Vladimir Putin toimii oman mielensä mukaisesti, osin rationaalisesti ajaakseen omia intressejään, omia imperialistisen Venäjän intressejä, mutta toisaalta emme voi tietää. Tässä on hyvin paljon epävarmoja elementtejä. Tietenkin kaikesta sydämestäni toivon, että sota ei laajene, mutta tällainen uhkakuva on olemassa ja meidän pitää olla valmiita varautumaan siihen.