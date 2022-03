Joe Biden lupasi apua, mutta ei ilman vastalahjaa – Mika Aaltola kertoo nyt, mitä Suomi ja Yhdysvallat tavoittelevat

Varmuus on Yhdysvalloille olennainen asia, sillä se tekee Naton toiminnasta Baltian maissa helpompaa. Baltian maat kuuluvat Natoon toisin kuin Suomi ja Ruotsi. Tästä olisi Yhdysvalloille paljon apua.

– Venäjän hyökkäys Baltiaan on hyvin vaikeaa, jos Suomi kykenee puolustamaan itseään. Silloin Naton on helpompi puolustaa Baltiaa, sanoo Aaltola.

– Kun kuuntelee Bideniä, voisi olla, että siinä on Norjakin mukana. Voi olla, että kootaan liittoumaa koko Pohjolan tueksi. Tämä on se, mitä Suomikin hakee.

Hän ottaa esimerkiksi Yhdysvaltojen, Britannian ja Australian välisen yhteistyösopimuksen, joka on solmittu Kiinan varalta.

Suomi voi hyötyä kahdenvälisistä sopimuksista Natoa enemmän

Suomella on jo nyt lukuisia sopimuksia puolustusyhteistyöstä muun muassa Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa. Huomionarvoista on, että niitä on laadittu alun perin juuri Venäjän sotatoimien seurauksena.