Ylen kirjeenvaihtaja seurasi Moskovassa Ukrainan sodan vastaista mielenosoitusta: "Ihmiset ovat peloissaan ja lamaantuneita"

Venäjällä on tänään järjestetty Ukrainan sodan vastaisia mielenosoituksia useissa kaupungeissa. Moskovan keskustassa mielenosoituksia seurannut Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen arvioi, että monia pelotti tulla paikalle mielenosoitukseen.

– Ihmisillä on valtava pelko, että jos he kutsuvat osoittamaan mieltä johonkin paikkaan, jo siitä voi seurata vaikeuksia. Poliisi on jo sellaisesta kutsusta ottanut ihmisiä kiinni, koska sosiaalista mediaa monitoroidaan täällä, Mikkonen sanoi.