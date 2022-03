Maailmankuulun Bolshoi-teatterin ylikapellimestari eroaa – RSO:n intendentti: “Todella raju reaktio”

Sohijev kertoi tiedotteessaan, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa. Sohijev on myös Toulousen orkesterin ylikapellimestari, ja ranskalaisorkesteri vaati venäläiskapellimestaria tuomitsemaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Muutoin Sohijevin pesti Toulousessa päättyisi.

– Olen joutunut mahdottoman tilanteen eteen, jossa minun pitäisi valita rakkaiden venäläisten tai rakkaiden ranskalaisten muusikoiden välillä. Olen tehnyt päätöksen erota Bolshoi-teatterin ylikapellimestarin ja Toulousen orkesterin ylikapellimestarin tehtävistä. On aina etuoikeus tehdä musiikkia näiden kahden instituution kanssa, ja aion aina olla heidän puolellaan muusikkona.

– Sohijevilta edellytettiin, että hän tuomitsee tämän Putinin aggression, jotta hän pääsisi Ranskaan johtamaan tätä toista orkesteriaan. Nyt tilanne on kuitenkin se, että jos joku Venäjällä tuomitsee tämän aggression, sellainen henkilö joutuu uuden lain mukaan Venäjällä vankeuteen kenties 15 vuodeksi, Sarotie sanoo.

– Jos hän tuomitsee Putinin, hän on Venäjällä vankilassa. Jos hän ei sitä tee, häneltä suljetaan ovet länteen.

Sohijev on ollut Bolshoin ylikapellimestarina lähes 10 vuotta.

– Hänen aikana Bolshoin taiteellinen taso on kohonnut aivan valtavasti, ja talon orkesteri on aivan loistava. Tämä on taiteellisesti iso kriisi Bolshoille, Sarotie toteaa.