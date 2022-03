Fazer luopuu kaikista toiminnoistaan Venäjällä – Konsernijohtaja: Tämä on ollut meille ainoa vaihtoehto koko ajan

– Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin luopua toiminnoistamme Venäjällä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vihamielinen teko, jolla on traagiset seuraukset koko alueelle. Meidän on pitänyt huomioida useita sidosryhmiä ja vakavia seurauksia, emmekä näin ollen ole voineet luopua toiminnasta niin nopeasti kuin olisimme toivoneet. Olemme työskennelleet ja edenneet niin nopeasti kuin on ollut mahdollista, riskit ja uhat huomioiden, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum sanoo tiedotteessa.