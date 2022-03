Sota alkoi kesken loman: kymmeniä tuhansia ukrainalaisia turisteja jumissa maailmalla – matkavakuutukset eivät korvaa

Kymmeniä tuhansia ukrainalaisia on jumissa eri puolilla maailmaa turistikohteissa, joissa he olivat lomailemassa Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Myös venäläisiä turisteja on ollut vaikeuksissa, kun heidän lentojaan on peruttu venäläiskoneiden lentokieltojen vuoksi.