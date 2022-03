WSJ: Venäjä on rekrytoimassa kaupunkisotaan erikoistuneita syyrialaisia taistelijoita Kiovan valtaukseen

Venäjä on alkanut rekrytoida syyrialaisia taistelijoita sotimaan Ukrainassa, kertoo yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) .

Syyrialaistaistelijoiden tarkasta lukumäärästä ei ole tietoa, mutta yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan joitain taistelijoita on jo Venäjällä valmistautumassa sotaan.

Syyriassa toimivan itsenäisen DeirEzzor 24 (siirryt toiseen palveluun) -uutissivuston mukaan taistelijoille on luvattu maksaa 200–300 dollaria siitä hyvästä, että he toimivat Ukrainassa kuusi kuukautta vartiointitehtävissä.

Syyriassa toimiva kansalaisjärjestö Syrians for Truth & Justice (STJ) kertoo perjantaina julkaistussa raportissaan (siirryt toiseen palveluun) , että Venäjä on pyytänyt Syyrian hallitukselta nimilistaa taistelijoista, jotka voisivat olla valmiita lähtemään Ukrainaan sotimaan.

Raportin mukaan myös Syyrian opposition joukoissa on ollut kiinnostusta lähteä sotaan taistelemaan Ukrainan riveihin. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin tahto on kuitenkin ollut, että Turkki ei lähetä omiaan sotimaan Ukrainaan. Tämä on otettu vastaan myös käskynä Syyrian pohjoisosissa toimivissa opposition joukoissa, raportti kertoo.