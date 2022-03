"Ajattelin, ettei se ole ihan täyspäisten hommaa" – Jukka Hynynen juoksee nyt lähes joka päivä, vaikka ei vielä vuosi sitten olisi uskonut

Jotain tapahtui: Hynynen tapasi työn merkeissä Minna Hänninen-Koskelan , joka on juossut lapsesta asti, ja alkoi kysellä tämän harrastuksesta. Ja jopa miettiä, olisiko hänestäkin juoksijaksi.

– Juoksu näyttelee elämässä iso osaa. On ilo lähteä ulos juoksemaan, kun saa terveenä olla ja mennä. Käsitykset ovat muuttuneet, sanoo Hynynen.

Ulkolajit ampaisseet kasvuun korona-aikana

Hynynen ei ole ainoa, joka on löytänyt juoksusta oman lajinsa. Heti koronaepidemian alettua suomalaiset lähtivät lenkille isolla joukolla , kertoo kotimaisen urheilusovellus Sports Trackerin data.

Vaikka huippukuukausista on tultu hieman alaspäin, harrastajamäärät ovat yhä selvästi korkeammalla kuin ennen koronaa.

Juoksutreenien määrä on laskenut hieman, mutta polkujuoksu on kasvattanut suosiotaan. Samoin retkeily ja pyöräily ovat lievässä nousussa.

Sovellusta käyttävien suosituimmat lajit ovat kävely, juoksu ja pyöräily. Eniten on kävelijöitä. Vaikka juoksijoita on enemmän kuin pyöräilijöitä, polkien kirjataan enemmän harjoituksia. Sitä selittänee osaltaan työmatkapyöräily.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus selvitti vuonna 2018 aikuisväestön liikkumista. Selvityksen mukaan kävely on suomalaisten selvä ykköslaji. Vähintään kerran viikossa harrastavien keskuudessa juoksulenkkeily oli tuolloin sijalla viisi.

Sekä kroppa että pää kiittävät

Hynynen ajatteli pitkään, että juoksijat ovat oma lajinsa eikä hänestä siihen leikkiin ole. Hän tuskin on ainoa.

– Moni ajattelee, että juokseminen on vain niitä varten, jotka ovat juosseet aiemminkin. Se on kuitenkin aika helppo ja edullinen tapa pitää itsestään huolta. Uskon, että ajatukset muuttuisivat, kun vain ottaisi ja lähtisi, sanoo Minna Hänninen-Koskela.

– Ei tarvitse harrastaa verenmaku suussa, vaan juoksu voi olla iloinen osa päivää – elämäntapa, niin kuin itsellenikin on.

– Tuntuu että tässähän lähtee lentoon koko ajan. Mieli on kevyempi, ja luontoa on oppinut katsomaan eri tavalla. Voi nähdä vaikka joutsenia pesimässä lammella. Se on aivan mahtavaa!