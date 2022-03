Etätyöaika teki Vesa Tuhkaselle selväksi, että neljän tunnin työmatkat ovat liikaa – Ylen kyselyn mukaan ihmisiä ahdistaa palata lähitöihin

– Voi olla, että istun nokka kiinni Excelissä kaksi kuukautta. Onhan se typerää ajella 130 kilometriä per suunta päivässä näpyttelemään tietokonetta, mitä voisi yhtä hyvin tehdä kotoa etänä.

Tuhkasen suunnitelmissa onkin vaihtaa työpaikkaa. Perusteluja lähityöpakolle hän ei koe saaneensa, vaikka on vuosia yrittänyt puhua sen puolesta, että toimistotyöt voisi tehdä etänäkin.

– Projekti on äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta perhe on tärkeä. En minä elä ja hengitä pelkästään töitä, sanoo Tuhkanen.

Yli 1 000 vastausta kertoo, että työoloilla on merkitystä

Aikaa on säästynyt etätöissä muuhun elämään

Työmatkoihin kuluva aika ja bensanhinnan nousun myötä myös raha nousivat Ylen juttuun tulleissa vastauksissa esiin lukuisia kertoja riippumatta siitä, onko edessä paluu kokonaan vai osittain läsnätyöhön. Kommentoijien henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

Moni kertoo, että matkoista säästyneen ajan on voinut etätyöaikana käyttää liikuntaan, läheisten kanssa tai vaikkapa pidempiin yöuniin.

Jo pelkkä täysin turhaan työmatkoihin kuluvaan ajankäyttöön liittyvä julkisen liikenteen mielipuolinen hukka-aika ahdistaisi ja kiukuttaisi ihan valtavasti, jos joutuisi palaamaan kokonaan konttorille. -- Työkavereita on kiva nähdä, se tässä on plussaa ja toki ideointi yms. onnistuu paremmin läsnä.

Minulle on täysi mysteeri, kuinka ehdin lasten viemisen ja hakemisen ja muun perheen pyörittämisen lisäksi käydä läsnätöissä - vaikka perheemme on kahden vanhemman perhe!

Työpaikka koetaan usein hälyiseksi ja häiritseväksi

Toinen vastauksista nouseva selkeä harmin aihe on työympäristö läsnätöissä. Työpaikan häly, keskeytykset ja toimimattomat tilat tuodaan esiin useammin kuin yhteisöllisyys tai hyvä ilmapiiri.

Konttorilla on kova melu, enkä saa keskityttyä työhöni. Se ahdistaa kovasti, ahdisti kun oltiin toimistolla ja tieto saman jatkumisesta ahdistaa nyt.

Kaikki on sujunut etätöissä loistavasti. Saan keskittymistä vaativan työni tehtyä tehokkaasti ja laadukkaasti. Nyt työnantaja on päättänyt, että ---- valtaosa työstä pitää jälleen tehdä meluisassa avokonttorissa, jossa ei ole yhtään rauhallista työtilaa, vain yksi onneton puhelinkoppi.

Koronaa on edelleen paljon liikkeellä ja ihmiset yskivät ja aivastelevat edelleen siellä täällä. Haluaisin suojata vielä omaani ja perheeni terveyttä.

Toisessa vaakakupissa työkaverit ja sosiaalisuus

Tuntuu että työnteosta on kadonnut ilo. Työpaikalle paluun kuvittelen piristävän mieltä.

Niin kokee myös espoolainen Sara Sytelä , joka työskenteli vuoden verran etänä, mutta on jo palannut lähityöhön. Hän ei enää halua tehdä etätöitä, jollei kyse ole omasta valinnasta.

Kun tuttuja on ollut työkuvioissa tavallista vähemmän, Sytelä on lähtenyt tutustumaan uusiin ihmisiin työpaikalla rohkeammin kuin olisi tehnyt ennen koronaa.

– Sosiaalinen puoli on tärkein aspekti. Ihmiskontakteille on tarvetta, ja jos ne ovat vähissä, niitä on luotava jollain tapaa. Olen saanut rakennettua uusiakin ihmissuhteita