“Ei ole sanoja”, huokaa taidegallerian johtaja – historialliset patsaat peittyvät muoviin, kun Lviv odottaa pommeja

LVIV Länsi-Ukrainan Lviv on tähän mennessä välttynyt Venäjän sotatoimilta, mutta sota näkyy jo kaupungissa monin tavoin.

Sodan alta saapuu suuria määriä pakolaisia , kaduilla kulkee sotilaspartioita, alkoholin myynti on kielletty, ulkonaliikkumiskielto alkaa iltakymmeneltä ja ajoittain ilmassa kaikuu ilmahälytyssireenien ääni.

Lvivin keskustassa vapaaehtoiset käärivät historiallisesti merkittäviä patsaita suojamateriaaleihin. Kirkkojen ikkunoiden kallisarvoisia lasimaalauksia on suojattu vanereilla.

– Koska Lviv on oikeastaan museo, jossa on suuri määrä historiallisia monumentteja, aloitimme työn kaikkein haavoittuvimmista, kirkoista. Meillä on monia erilaisia kirkkoja, jotka kuuluvat eri kirkkokuntiin, Inna Dmytruk-Sorohtei kertoo.