Ilmassa on kaikki merkit armottomasta hyttyskesästä – biologi on innoissaan: "Niitä riittää tosi paljon"

Juuri nyt ilmassa ovat kaikki ennusmerkit siitä, että tulossa on armoton hyttyskesä.

Saarinen on lappeenrantalainen biologi, filosofian tohtori, joka on perehtynyt erityisesti perhosiin, hyönteisiin sekä niittykasveihin.

Biologi Kimmo Saarisen mukaan hangen alla on nyt erinomaiset olosuhteet lukuisille eri eläinlajeille.

Hyttynen munii munansa vesilammikoihin, joissa munat kuoriutuvat. Noin kahden viikon aikana toukka kehittyy hyttyseksi, joka on valmiina lentoon.

– Mitä enemmän meillä on vesilätäköitä sitä paremmat olosuhteet on hyttysille, sanoo Saarinen.

Kimmo Saarinen muistuttaa, että vaikka nyt näyttää keväältä, kevät alkaa varsinainesti vasta, kun vuorokauden keskilämpötila on nollan yläpuolella.

Koska lunta on paljon, luulisi siitä lätäköitäkin syntyvän.

– Ennusteet näyttävät siltä, että meille on tulossa tavattoman hyvä hyttyskesä ja niitä riittää tosi paljon, hehkuttaa Saarinen.

Viime kesän tapaan

Hyttysiä riittää koko kesäksi siksi, että hyttysiä on useita eri lajeja, joilla kuoriutumisen kesto vaihtelee. Myös vesilammikon lämpötila vaikuttaa siihen, miten nopeasti hyttyset kehittyvät.

– Niitä on muutama laji Suomessa. Ne tarjoavat hyttysiloa ympäri vuoden, sanoo biologi Kimmo Saarinen.

Lumen alla upeat oltavat

Lumihangen alla on parhaillaan erinomaiset olosuhteet miljardeille pieneläimille. Siellä on muun muassa valtava määrä punkkeja odottamassa kesän tuloa.

– Muun muassa änkyrimadoille tällainen lumipeite on tavattoman hyvä suoja. Jos on vähäluminen talvi, lieroille, änkyrimadoille ja monille muille maaperän eliöille sellainen on aika karua aikaa.