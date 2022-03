Pienet lukiot erikoistuvat houkutellakseen opiskelijoita – Pudasjärvellä alkaa futsal- ja lentopallolinja, tarjolla myös lentolupakirja

Alisa Koppelolla on ollut useita vaihtoehtoja mielessään pohtiessaan jatko-opintojaan yläkoulun jälkeen. Pudasjärven hirsikampuksen yhdeksättä luokkaa käyvä Koppelo on päätymässä jatko-opintoihin Pudasjärven lukiossa.

Ajatus futsal- ja lentopallolinjasta tuli vanhemmilta

Erikoistumalla lukiot elävät

– Meidän tavoitteena on saada oppilaat jäämään yläkoulun jälkeen Pudasjärvelle. Futsal on nouseva ja trendikäs laji. Hakijoita uudelle linjalle varmasti on, sillä paikallisissa toimijoissa futsal–lentopallolinja on herättänyt paljon kiinnostusta, Pudasjärven lukion apulaisrehtori Simo Silander sanoo.