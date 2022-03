Turvallisuuspolitiikan asiantuntijat huolestuneita Ukrainan sodan leviämisestä maan rajojen ulkopuolelle, myös Suomeen

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukana mukaan Ukrainan sota voi levitä Ukrainan rajojen ulkopuolelle, mitä kauemmin taistelut jatkuvat ja raaistuvat. Hän pitää muun muassa Yhdysvaltojen toimia tärkeinä leviämistä vastaan, mutta on huolissaan sodan luonteesta.

Aaltola vertaa sotaa kulkutaudiksi Ylen Aamun haastattelussa. Aaltolan mukaan esimerkiksi venäläisten pysäyttäminen Kiovan porteille on myös Suomelle erittäin tärkeää, jotta sota pysyy kurissa.

– On merkkejä, että näin ei ehkä tule käymään.

Kenraalimajuri Pekka Toverin mukaan Venäjä muuttuu päivä päivältä arvaamattomammaksi, mitä kauemmin sota kestää. Venäjällä on edelleen ongelmia edetä Ukrainassa osittain vastarinnan, osittain omien joukkojen ongelmien takia.

– Yksi selvä keino on antaa periksi, mutta diktatuurissa, jossa diktaattori menettää kasvonsa ja antaa periksi, hänen asemansa on heikko. Yksi keino on levittää sotaa ja tehdä siitä isompi konflikti, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Toveri ennakoi.