Ukrainasta saapuville lapsille on jo suunniteltu opetusta Tampereella – myös vastaanottokeskukseen tarvittaessa ryhmä

Kukaan ei vielä tiedä kuinka paljon ukrainalaisia saapuu sodan jaloista eri puolille Suomea. Pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan yli 1,5 miljoonaa ukrainalaista on paennut kodeistaan ulkomaille.

Tampereen kaupunki on varautunut ottamaan vastaan satoja pakolaisia Ukrainasta. Kaupungissa on jo mietitty sekin, miten perusopetus järjestetään uusille oppilaille. Vuonna 2015 alkanut pakolaiskriisi on opettanut toimimaan.