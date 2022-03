Hyvästit Fiskarsin saksille, Pauligin kahville ja Valion maidolle – nämä tunnetut yritykset ovat jättäneet Venäjän taakseen

Kotimaisista yrityksistä Suomen arvostetuimmaksi brändiksi (siirryt toiseen palveluun) useita kertoja listattu Fiskars (siirryt toiseen palveluun) kertoi maanantaina luopuvansa kaikesta liiketoiminnastaan Venäjällä. Yhtiö on toiminut paikallisesti lähinnä Fiskars-brändinsä kautta ja on työllistänyt noin 70 henkeä Moskovassa ja Pietarin alueella.

Pauligilla on Venäjällä kahvipaahtimo, jonka tuotanto myydään pääosin maan sisällä. Pauligilla on maassa noin 200 työntekijää.

Näin on esimerkiksi Nordkalkilla (siirryt toiseen palveluun), joka on lopettanut hankinnat Venäjältä ja Valko-Venäjältä ja keskeyttänyt tuotetoimitukset. Myös Raisio (siirryt toiseen palveluun)on keskeyttänyt kaiken viennin Venäjälle. Viennin pudotus on niin iso, että yhtiö on käynnistänyt yt-neuvottelut lomautuksista Suomessa.