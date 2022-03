Apua vapinapotilaille ilman kallon avausta uudella ultraäänihoidolla – TYKS hankki laitteiston ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana

Turun yliopistollinen keskussairaala on hankkinut aivojen suurienergiaisen kohdennetun ultraäänihoitolaitteiston radiologian vastuualueelle. Kyseinen Neuro-HIFU-laitteisto tulee Turkuun ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana.

Essentiaalinen vapina on perinnöllinen vapinasairaus, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Yli 65-vuotiailla sen esiintyvyys on noin 5 prosenttia, mutta vanhuksilla jopa 20 prosenttia.

– Sairaus on yleensä lievä, mutta se voi olla myös hyvin invalidisoiva haitaten merkittävästi jokapäiväistä elämää ja perusaskareista suoriutumista. Esimerkiksi syöminen, kirjoittaminen tai puhelimen käyttö omin avuin voi olla mahdotonta. Vaikutus elämänlaatuun voi olla siis erittäin suuri, kertoo neurologian professori Valtteri Kaasinen TYKSin Neurokeskuksesta tiedotteessa.

Kuva: Insightec Ltd.

Kalloon ei tarvitse tehdä reikiä

TYKSissä ja muissa suomalaisissa yliopistosairaaloissa on jo aiemmin hoidettu essentiaalista vapinaa ja Parkinsonin tautia kirurgisesti syväaivostimulaatiohoidoin.

– Ultaraäänihoito on kajoamaton hoitomuoto, eli potilaan pää asetetaan magneettikuvauslaitteen osana olevaan erilliseen laitteeseen. Siinä ei avata ihoa eikä kalloa, tai mennä mekaanisesti aivokudoksen läpi. Kirurgisessa hoitomuodossa kalloon tehdään pienet reiät, joiden kautta elektronit asetettiin aivoihin.

– Laitteisto on kehitetty 2000-luvulla Israelissa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa menetelmää on kehittänyt suomalainen tutkija Kullervo Hynynen. 2010-luvulla sen käyttö on laajentunut myös Euroopassa aivojen syvien osien hoitoon, kertoo Blanco Sequeiros.