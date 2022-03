Jokainen oppilas saa nyt harrastaa koulupäivän jälkeen maksutta Hämeenlinnassa, ja se helpottaa perheiden arkea

Hämeenlinnassa Hauhon yhtenäiskoulun liikuntasalissa käy vilske. Jalat tömisevät, patjojen muovit läiskyvät ja välillä kuuluu kirkas kiljaisu. Menossa on Harrastus ihan lähellä -hankkeen Parkour-kerho.

Hauhon parkour-kerholaiset saavat harrastaa maksutta. Harrastus ihan lähellä -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Suomen mallia, jossa tavoitteena on saada jokaiselle suomalaiselle koululaiselle yksi maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Jokaisessa hämeenlinnalaiskoulussa on nyt tarjolla yksi liikunnallinen kerho sekä muu harrastuskerho.