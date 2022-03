Ukrainalainen metallibändi sinnittelee taistelujen keskellä: "Emme puolusta ainoastaan Ukrainaa, vaan myös muuta Eurooppaa"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lamaannuttanut myös maan kulttuurielämän, ja sota on saanut muusikot sekä taiteilijat taistelemaan maansa puolesta. Otimme videoyhteyden ukrainalaiseen metalliyhtye Igneaan, jonka jäsenet ovat tällä hetkellä pääkaupunki Kiovassa ja sen lähettyvillä.

– Venäjä iski lähistöllä sijaitsevaan öljyvarastoon, ja täällä oli valtava räjähdys. Ei voi sanoa, että olisimme täysin turvassa. Suurin ongelma on pommittaminen, sattumanvaraisia ohjusiskuja on koko ajan.

Näin summaa Ukrainan nykyhetkeä kiovalaisen metalliyhtye Ignean laulaja Helle Bogdanova, joka on yhtyeen kosketinsoittaja Evgeny Zhytnyukin kanssa evakossa parinkymmenen kilometrin päässä Kiovasta. Bändin kolme muuta jäsentä taas ovat jääneet ilmaiskujen moukaroimaan pääkaupunkiin.

– Kuten monet muutkin kiovalaiset, he viettävät pitkiä ajanjaksoja pommisuojissa, Bogdanova kertoo.

Taustalla haukkuu koira, joka on ollut koko päivän ulkona ja haluaisi nyt takaisin sisätiloihin.

Yhteistä vihollista vastaan

Ukrainalainen Ignea on hyvä esimerkki kotimaansa rikkaasta musiikkitarjonnasta: bändi yhdistelee toisiinsa dramaattista sinfonista metallia ja itämaisia, seemiläisestä ja juutalaisesta musiikkiperinteestä ammentavia elementtejä. Kokonaisuutta on kuorrutettu death metal -vaikutteilla, kuten örinälaululla. Yhtyeen voisi lukea kotimaassaan keskikastin metallibändiksi: musiikkivideoilla on satoja tuhansia katsomiskertoja, Facebookissa 27 000 seuraajaa.

Vielä pari päivää ennen Venäjän massiivista hyökkäystä vuonna 2015 perustettu yhtye oli studiossa äänittämässä uusinta albumiaan. Projekti hautautui saman tien hamaan tulevaisuuteen.

– Emme ole voineet jatkaa musiikintekoa. Kaikki ukrainalaiset taistelevat nyt yhdessä yhteistä vihollista vastaan, ja tähän joukkoon kuuluvat myös taiteilijat ja muusikot. Tällä hetkellä kenelläkään ei ole aikaa taiteen tekemiseen, Helle Bogdanova painottaa.

Ignean jäsenten kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi alueellisen, vapaaehtoisvoimin tapahtuvan puolustuksen koordinoimista. Pommisuojissa taas autetaan henkilöitä, jotka eivät itse pysty menemään ulos hakemaan ruokaa – kuten pienten lasten äitejä.

Bogdanovan mukaan on myös oleellista huomata, että elämme 21. vuosisataa, eikä sotaa käydä pelkästään maalla, merellä ja ilmassa. Niinpä yhtyeen jäsenet ovat muun muassa osallistuneet palvelunestohyökkäyksiin venäläistä mediaa kohtaan.

– Kyse on myös informaatiosodasta ja Venäjän suoltamasta valtavasta propagandamäärästä. Korjaamme ja blokkaamme väärää tietoa.

Sodan luonteesta kummallakin muusikolla on selkeä näkemys.

– Emme puolusta ainoastaan Ukrainaa vaan myös muuta Eurooppaa. Kyse ei ole ainoastaan sodasta Venäjä vastaan Ukraina, vaan Venäjän sodasta Eurooppaa ja ehkä myös Yhdysvaltoja vastaan, Bogdanova toteaa.

– Jos Ukraina ei kestä ja se valloitetaan, seuraava kohde on Baltia. Tätä seuraavat Puola ja Suomi. Putinilla on pakkomielle Neuvostoliitosta, eikä tämä pääty, jos emme vastusta häntä yhdessä, Zhytnyuk jatkaa.

Ignean piti tulla keikkailemaan Suomeen jo vuoden 2020 keväällä, mutta sitten tuli korona. Uusiksi keikkapäiviksi on suunniteltu tämän vuoden toukokuuta, jolloin yhtyeen pitäisi esiintyä Helsingissä ja Tampereella. Kuva: Ignea

"Kun katsot tätä videota, ukrainalaisia kuolee"

Pääsääntöisesti kaikki ukrainalaisartistit ovat puolustaneet kotimaataan raivoisasti sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2017 Euroviisuissa esiintynyt elektrofolk-yhtye Onuka on laittanut kaikkiin Youtubessa näkyvien musiikkivideoidensa alkuun sekä englanniksi että venäjäksi seuraavan tekstin: "Kun katsot tätä videota, ukrainalaisia kuolee Venäjän hyökkäyksessä".

Ukrainalainen metalliylpeys Jinjer taas on kehittänyt markkinointimateriaaleihinsa uuden sloganin, we want our home back eli haluamme kotimme takaisin. Kasakkahatuistaan tunnetun folk-yhtye Dakhabrakhan sosiaalinen media on täynnä materiaalia Venäjän siviileihin kohdistettujen ohjusiskujen tuhoista ja valloitettujen (tai "valloitettujen") ukrainalaiskaupunkien mielenosoituksista, joissa liehuu Ukrainan sinikeltainen lippu.

Myös Ignea on julkaissut sosiaalisessa mediassa Venäjän sotatoimien vastaisia päivityksiä ja korjannut disinformaatiota. Tämä ei ole ollut yhtyeen kaikkien venäläisfanien mieleen.

– He ovat kutsuneet kotimaallemme osoittamaamme tukea natsimeiningiksi, mitä on hyvin vaikea ymmärtää. Miten ihmeessä yhtyeemme, joka yhdistelee seemiläisiä elementtejä metalliin ja jonka kahdella jäsenellä on juutalaisia sukujuuria, voi edustaa natsismia maassa, jota kaiken lisäksi johtaa juutalainen presidentti, Evgeny Zhytnyuk ihmettelee.

Näkymä Svetlana Lobodan Instagram-tililtä. Venäjällä suosittu ukrainalaisartisti julkaisi itkuisen päivityksen, jossa kertoi sydämensä murtuneen Ukrainan sodan takia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Ukrainalaiset tanssipop-artistit ovat jyllänneet jo pitkään Venäjän listoilla, ja heistäkin moni on kritisoinut sotaa sosiaalisessa mediassa. Äskettäin esimerkiksi Venäjällä huippusuosittu Svetlana Loboda julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kertoi itkien tuntemuksiaan sodasta ja huolestaan Ukrainaissa osuvista sukulaisistaan. Lobodan huomioarvo ei ole aivan mitätön: hänellä on Instagramissa 14 miljoonaa seuraajaa, ja videolla on seitsemän miljoonaa katselukertaa.

Helle Bogdanovan mukaan tällaiset kannanotot kilpistyvät sensuuriin: Venäjä on jo estänyt (siirryt toiseen palveluun) kansalaistensa pääsyn Facebookiin ja osittain myös Twitteriin.

– Käsittääkseni Youtube lienee seuraava sensuurikohde. Venäjän tähtäimessä on estää nimenomaan nuoremman polven pääsy sosiaaliseen mediaan – siis sellaisten ihmisten, jotka toivoisivat sodan loppumista.

Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan keskustaa Venäjän pommitusten jäljiltä. Kuva: Ukrainan hätätilaministeriö / AFP

Neuvostoliitto oli pelkkää kärsimystä

Sekä Helle Bogdanova että Evgeny Zhytnyuk haluavat korostaa, että Ukrainan ja ukrainalaisten katse ja toiveet paremmasta tulevaisuudesta ovat kohdistuneet jo pitkään läntiseen Eurooppaan, eivät suinkaan Venäjään.

– Ukraina on aina seurannut eurooppalaisia arvoja. Meillä on tämä post-Soviet eli neuvostoliittolainen tausta, mutta me ihan oikeasti vihaamme kaikkea siihen liittyvää. Puhumattakaan siitä, millaisia kärsimyksiä Neuvostoliitto on aiheuttanut vanhemmillemme ja isovanhemmillemme. Ukraina on halunnut aina olla lähempänä Eurooppaa, mutta ei ole sopinut isolle ja ikävälle naapurimaallemme, Bogdanova sanoo.

Venäjän tyyliin onkin kuulunut levittää Ukrainasta omille kansalaisille jatkuvalla syötöllä valheellista tietoa. Vladimir Putin on perustellut aloittamaansa sotaa etenkin natsisyytöksillä ja Ukrainan "denatsifikaatiolla." Toinen väite koskee Ukrainan venäjänkielisten kansalaisten systemaattista sortamista: Venäjä on tullut "pelastamaan" omaa kansaansa Ukrainan natsihallinnon – jota siis johtaa juutalainen presidentti – kynsistä.

– Tämä on täyttä potaskaa. Esimerkiksi oma äitini on kotoisin Venäjältä ja molemmat vanhempani puhuvat edelleen venäjää, koska neuvostoaikoina ukrainan kielen opiskelu oli kiellettyä. Kumpaankaan vanhempaani ei ole koskaan kohdistettu minkäänlaista vihanpitoa siksi, että he puhuvat venäjää, Helle Bogdanova kertoo.

Sekä Bogdanovalla että Zhytnyukilla on sodan suhteen harras toive: Ukrainan ilmatila pitäisi saada suljettua. Samalla he myös kannustavat venäläisiä kadulle.

– Ukrainassa oli vallankumous vuonna 2014. Kiovassa on kolme miljoonaa ihmistä, joista yli miljoona meni kadulle. Moskovassa on yli kymmenen miljoonaa asukasta, joten en usko, etteivätkö he voisi kerätä miljoonaa ihmistä protestoimaan sotaa vastaan. Eihän poliisi heitä kaikkia voisi pidättää. Nyt moskovalaiset istuvat kotona ja seuraavat, kuinka heidän taloutensa sukeltaa pohjamutiin ja kuinka Ukrainaa tuhotaan, Bodganova jatkaa.

Tavallisille venäläisille Ignean muusikoilla on selkeä viesti

– On seitsemän ideologista kohtaa, jotka kuvaavat fasismia. Venäjällä on ruksi jokaisessa kohdassa. On hyvin tuskallista että tavalliset venäläiset ihmiset eivät tätä huomaa, Evgeny Zhytnyuk summaa.

Lue lisää: