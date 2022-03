Paavo Lipponen, Esko Aho ja monet ex-poliitikot tukivat vuosia Venäjän hankkeita, mutta nyt suurin osa on jättäytynyt pois – paitsi Gerhard Schröder

Esko Aho lähti Sberbankista

Aho on saanut hallituksen jäsenen peruspalkkiota. Se oli huhtikuussa 2021 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaan 7,7 miljoonaa ruplaa, joka sen hetken kurssin mukaan oli noin 85 000 euroa vuodessa.

Aholle on maksettu myös lisäpalkkioita kahden pankin hallintoon kuuluvan komitean jäsenyydestä.

Sberbankin konttori Belgradissa. Pankilla on ollut paljon toimintaa Venäjän lisäksi muun muassa Balkanilla.

Paavo Lipposen työ Nord Streamille päättynyt

Paavo Lipponen on myynyt konsulttipalveluja Gazprom-vetoiselle Nord Stream -kaasuputkihankkeelle Cosmopolis-konsulttiyhtiönsä kautta.

François Fillon tuomitsi Venäjän voimankäytön

Hän on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä.

Kuva: Gabrielle CEZARD/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Ranskan entinen pääministeri François Fillon. Kuva otettu marraskuussa 2021 pariisilaisessa tuomioistuimessa, jossa käsilteltiin Fillonin saamaa vankeustuomiota julkisten varojen väärinkäytöstä. Fillon on valittanut tuomiosta.

Wolfgang Schüssel mietti toista viikkoa

Schüssel on ollut eri puolilla maailmaa toimivan öljy-yhtiö Lukoilin hallituksen jäsen.

Christian Kern lähti Venäjän rautatieyhtiöstä

Hän jätti tehtävänsä nopeasti, Venäjän hyökkäyksen alettua ja totesi, että RZD on osa Venäjän sotaponnisteluja. Kern arvosteli hyökkäystä ja sanoi, että hän ajattelee nyt aggression uhreja.

Matteo Renzi jätti hallituspaikkansa nopeasti, toivoo sovittelijaa

Renzi on toivonut Saksan entisestä liittokanslerista Angela Merkelistä rauhanvälittäjää Ukrainaan. Matteo Renzi johtaa nykyään keskustaliberaalia Italia Viva -puoluetta.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Gerhard Schröder tarrautuu venäläisyhtiöihin

Entinen liittokansleri Schröder istuu öljy-yhtiö Rosneftin hallituksessa, jonka puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 2017. Hän on myös ehdolla valtioenemmistöisen energiayrityksen Gazpromin hallitukseen tulevassa kesäkuun yhtiökokouksessa.

Schröderillä on myös johtotehtäviä Nord Stream- ja vaikeuksiin ajautuneessa Nord Stream 2 -kaasuputkiyhtiöissä.

Saksalaisten mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Schröder on ansainnut yli 800 000 euroa vuodessa palveluistaan.

Schröder on toistaiseksi pitänyt kiinni tehtävistään, mutta toivonut pikaista loppua sodalle, josta “Venäjä on vastuussa”. Hän on myös esittänyt toiveen, että sinänsä tarpeelliset pakotteet eivät täysin katkaise suhteita Venäjälle.