Pitkittyneen pandemian jäljet näkyvät työssä – tuore tutkimus: työuupumus on lisääntynyt

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksessa on seurattu suomalaisten työhyvinvointia jo ennen pandemian alkua syksystä 2019.

– Näkisin, että keskimäärin kenellä työ on ja kenellä työ on säilynyt, se on ollut hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävä asia. Muutokset eivät ole olleet väestötasolla suuria.