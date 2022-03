Lenita Airisto syyttää Spede Pasasta raiskauksen yrityksestä, viihdeikonin kollegat ihmettelevät syytöksiä

“Pöyristyttävää”

– Ei minua kukaan ohjaaja tai tuottaja ole yrittänyt raiskata tai ehdotella mitään. On toki kauheata, että sellaista on tapahtunut joillekin näyttelijöille, Lauri sanoo.

“Pertti oli herrasmies”

– En ole ikinä kuullut vastaava keneltäkään. On hirveän vaikea uskoa. Ei Pertti ollut tuollainen. Tuo on järkyttävä väite. Pertti oli hyvin tarkka tekemisistään ja maineestaan, Väisänen sanoo.

– Ei todellakaan. Pertti oli herrasmies, ei lätrännyt edes viinojen kanssa. Minun on hirveän vaikea uskoa tätä. Me olimme silloin vielä aika läheisiä. Minusta ajoituskaan ei sovi tähän.

Elämäkerran yhteydessä esiin myös pimeitä puolia

– "Kun meitä kohtaa väkivallan teko, yleensä naapurit sanovat, että se on ollut niin hieno mies", Lenita Airisto kommentoi Ylelle. Kuva on otettu vuonna 2018.

"Olkoon minun ulostuloni esimerkiksi"

Aika on muuttunut. Se on syy siihen, miksi Airisto on nostanut kokemuksensa esiin nyt. Kirjassaan hän puhuu moneen otteeseen #MeToo-liikkeestä, jonka myötä naisten on ollut helpompi nostaa esiin kauheita kokemuksiaan.