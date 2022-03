– Ideologisista syistä he voivat kokea, että heillä on jaettu identiteetti ukrainalaisten kanssa. Se voi pohjautua esimerkiksi näkemykseen, että länsimaa on nyt eksistentiaalisen uhan alla tai eurooppalainen tai slaavilainen veljeskansa on hyökkäyksen kohteena, Saarinen kuvailee.