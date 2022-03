Auli Viitalan kolumni: Pikaopas pelossa riutuville

Minulla on pelkosairaus. Se tarkoittaa, että hermostoni toimii yliaktiivisesti heti, kun havaitsen pelonaiheita, vaikka pieniäkin. Koska olen joutunut kehittämään keinoja selvitä pelkoon liittyvistä reaktioista, kerron nyt parhaat neuvoni.

Tunteet tarttuvat. Se on evoluutiossamme kehittynyt tärkeä ilmiö, jota on vaikea sammuttaa silloinkaan kun pitäisi. Olemme erilaisia, ja toisilla meistä on erityisen herkistynyt kyky imuroida kollektiivisia tunteita sisäänsä. Kysyn itseltäni joka päivä: “Onko tämä minun pelkoni? Pelkäänkö minä itse jotain?”