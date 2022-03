Yliopistolliset sairaalat varautuvat tarjoamaan apua Ukrainan sodassa haavoittuneille – vielä virallista pyyntöä ei ole tullut

Yksittäisiä kyselyitä puolestaan on ollut.

Yksittäisiä kyselyjä on tullut myös Kuopion yliopistolliselle sairaalalle.

Yksittäisiä potilaita mahdollista ottaa nopeasti

HUS on valmis ottamaan potilaita vastaan nopeallakin aikataululla, jos tarve tulee. Se vaatii kuitenkin kiireettömien leikkausten ja muun kiireettömän hoidon siirtämistä.

Näin on muissakin yliopistosairaaloissa. Turun yliopistollisen keskussairaalan vs. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö kertoo, että osaamisen puolesta valmius on olemassa, mutta resursseja ei suurille potilasmäärille nykytilanteessa ole.