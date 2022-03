Hidaskin marjanpoimija saa jatkossa taatun tulon – uuden työehtosopimuksen toivotaan houkuttelevan suomalaisia alalle

Uudessa sopimuksessa poimijoille on määritelty ensimmäistä kertaa vähimmäistuntipalkka, joka on noin kahdeksan euroa. Viljelijä on selkeämpään sopimukseen tyytyväinen.

Satokausi alkaa ensimmäisenä tunneleissa. Kuva on otettu kesäkuussa 2020. Kuvituskuva. Kuva: Sami Takkinen / Yle