Öljyn hinta lähestyy jo ennätyslukemia – asiantuntija: liikahdukset siirtyvät nopeasti pumppuhintoihin

Brentin ja Uralsin hintaero revennyt

Brent-viitelaadun hinta on noussut 33 prosenttia sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin puolitoista viikkoa sitten. Samalla Brentin ja venäläisen Urals-raakaöljyn hintaero on revennyt poikkeukellisen suureksi, kun venäläistä öljyä on alettu karttamaan länsimaissa. Venäjä on yksi maailman suurimmista öljyn ja kaasun tuottajamaista.