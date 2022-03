700 kypärää, 600 paloasua, 33 moottorisahaa – näin paljon materiaalia pelastajat keräsivät ukrainalaisille kollegoilleen

Sota Ukrainassa on järkyttänyt myös suomalaisia pelastusalan ammattilaisia, ja halu auttaa ukrainalaisia on vahva.

– Suomalaiset palokuntalaiset haluavat auttaa palokuntaveljiä ja -sisaria Ukrainassa. He hyödynsivät omia verkostojaan ja aktiivisimmat käyttivät jopa omaa rahaa hankkiakseen esimerkiksi uusia moottorisahoja lähetettäväksi avun tarvitsijoille.

Jaatisen mukaan aloite keräyksestä tuli juuri aktiivisilta palokuntalaisilta. Pääosa lahjoittajista on palokuntia, mutta mukana on myös yrityksiä ja muutama pelastuslaitos.

Apu perille EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta

– Siellä on melkoinen logistinen sekamelska, joten sinne ei kannata lähettää mitään, mitä ei ole pyydetty. Uusimmassa listassakin on huikea määrä erilaisia tarvikkeita, muun muassa 70 000 kemikaalisuojapukua, joille he ovat ilmaisseet akuutin tarpeen, Jaatinen kuvailee.