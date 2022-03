Herätys: Siviilien tilanne huononee Ukrainassa | Työnantajalle voi tulla oikeus tietää alaisten koronarokotuksista | Naiset innostuivat sopimuspalokunnista

Siviilien tilanne synkkenee Ukrainassa

Siviilien tilanne on synkentynyt viime päivinä eri puolilla Ukrainaa. Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on jatkanut iskuja ukrainalaissiviileille tarjottuihin pakoreitteihin.

YK:n lastenjärjestö Unicefin pääsihteeri kertoi puolestaan eilisiltana, että ainakin 27 lasta on kuollut Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä.

Länsi-Ukrainassa varaudutaan taisteluihin peittämällä patsaita ja keräämällä apua pakolaisille

Taidemuseoon perustetussa humanitaarisessa keskuksessa lajitellaan ja lähetetään avustuksia. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissä on toistaiseksi vältytty Venäjän sotatoimilta, mutta sota näkyy kaupungissa ennen kaikkea suurina pakolaismäärinä. Historiallisia patsaita ja lasimaalauksia on suojeltu – kaupungin historiallinen keskusta on Unescon maailmanperintölistalla. Taidemuseosta tehtiin keskus humanitaarisen avun lajittelulle ja jakamiselle.

Työntekijöiden rokotukset eivät jää enää välttämättä salaisuudeksi

– Minulle ei ole väliä, kysytäänkö rokotustietoja vai ei. Ei kuitenkaan tuntuisi kivalta, jos asiasta tulisi laki ja olisi pakko kertoa, sanoi parturi-kampaaja Farzad Toofani kauppakeskus Triplassa Helsingissä perjantaina. Kuva: Silja Viitala / Yle

Työnantajille saattaa tulla oikeus saada tietää työntekijöiden koronarokotuksista. Tähän olisi oikeus vain silloin, jos työhön liittyy ilmeinen vaara altistua taudille ja tietoa tarvittaisiin altistumisen ehkäisemiseksi. Työryhmän ehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja palkansaajakeskusjärjestö SAK ovat eri mieltä siitä, pitäisikö lakimuutos saattaa voimaan varmuuden vuoksi, vaikka epidemiatilanne on ehtinyt muuttua paremmaksi ja rokotuksista on saatu lisää tietoa.

Kun hälytys tulee, pelastuspaikalle lähtee yhä useammin nainen

Sopimuspalokuntalaiset Fanny Äyrä (vas.) ja Elina Kupila ovat kasvaneet sopimuspalokuntalaisiksi. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Naisten määrä sopimuspalokuntien hälytystehtävissä on kasvanut. Tällä hetkellä reilu kymmenesosa hälytysosastojen reservistä on naisia, mutta esimerkiksi Evijärvellä Etelä-Pohjanmaalla jopa puolet. Sopimuspalokunnissa myös palokuntanuorten merkitys on suuri, sillä sieltä kasvetaan mukaan toimintaan.

Tiistai alkaa monin paikoin heikolla lumisateella

Kuva: Yle

Aamulla lunta sataa aluksi maan etelä- ja keskiosassa, mutta iltapäivällä enää lähinnä maan itäosassa. Lunta kertyy enintään muutamia senttejä. Muualla maassa on jo poutaista ja pohjoisessa sää myös osin selkenee.