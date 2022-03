Elintarviketeollisuus seuraa huolestuneena sodan vaikutuksia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtamassa Eurooppaa ruokakriisiin.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo, että sotatilanne vaikuttaa muun muassa raaka-aineiden sekä energian toimituksiin ja hintoihin. Näillä on suoria ja välillisiä vaikutuksia myös Suomessa. Moni leipomo käyttää energianaan esimerkiksi maakaasua.

– Suomi on elänyt pandemiakriisiä kaksi vuotta, ja ruuan ja juoman huoltovarmuus on toiminut erinomaisesti. Haluan uskoa, että toimii myös jatkossa. Pitää kiinnittää erityistä huomiota, että Suomessa on alkutuotantoa ja toimivaa elintarviketeollisuutta, Käkelä arvioi.