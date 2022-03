Kesätyöpaikka vaikuttaa ammatinvalintaan – tulevana kesänä töitä saa jo melkein yhtä moni kuin ennen pandemiaa: "Olen saanut hirveästi arjen taitoja"

– Erityisesti kesällä 2020 ei tiedetty, mitä on tulossa, ja haluttiin turvata kesä- ja vakityöntekijöiden turvallisuutta. Nyt on onneksi palattu jo pandemiaa edeltävälle tasolle.

Maija Kolmihaara (vas.), 16, on menossa serkkunsa yritykseen jo toista kesää töihin. Hilja Kanerva, 16, on puolestaan hakenut Tampereen kaupungille päiväkoti- ja vanhushoitoon, ja jännittää nyt pääsyä. ”Hain sinne jo viime kesänä, mutta en vielä päässyt. Tuntui luontevalta hakea uudestaan”, Kanerva kertoo.

Toinen pirkanmaalainen suuri työnantaja Pirkanmaan Osuuskauppa on puolestaan selvinnyt kahdesta pandemiavuodesta melko vähin vaikutuksin kesätyötilanteeseen. Rekrytointipäällikkö Heini Salon mukaan tarjolla on ollut viime vuosina järjestään noin 500 kesätyöpaikkaa.

– Paikkojen sisällä on toki saattanut olla pientä vaihtelua, esimerkiksi kaupan puolen tehtävissä on voinut olla vähän enemmän ja ravintolapuolella vähän vähemmän kesätyöpaikkoja, Salo kertoo.

Säästöjä, itsevarmuutta ja ehkä kipinä tulevaisuuden ammattiin ­

– Vaikkapa nuorisobarometrissa nuoret itse kertovat, että juuri kesätyöpaikalla on ollut suurin yksittäinen merkitys siihen, mille alalle he ovat hakeutuneet vaikkapa opiskelemaan. Tai millaisia ammatinvalintoja he ovat tehneet, Asikainen kertoo.

Työnantajakin voittaa, kun kesätöitä on tarjolla

Korona-ajan kesätyövaje on vaikuttanut nuoriin, mutta Katja Asikaisen mielestä myös työnantajat häviävät, jos kesätyötarjonta suppenee. Hän näkee, että on yritysten kannalta kriittisen tärkeää, että nuoret saavat kosketuksen työelämään.

– Meillä on entistä pienemmät ikäluokat ja vähemmän työikäistä väestöä. On aloja, joilla on jo nyt työvoimapulaa. Yrityksiltä jää saamatta yhden sukupolven näkemykset, jolla he voisivat toimintaansa kehittää. Nuoret tuovat omaa osaamistaan ja omia arvojaan mukanaan, ja se on työnantajille äärettömän arvokasta.