Narkolepsiaan sairastuneet vaativat käräjillä korvauksia yli kymmenen vuotta sikainfluenssarokotteen ottamisen jälkeen

Nyt sairastuneet ovat vieneet jutun oikeuteen. He haluavat oikeuden vahvistavan, että heidän sairastamansa narkolepsia on korvaukseen oikeuttavassa todennäköisessä syy-yhteydessä Pandemrix-sikainfluenssarokotteeseen ja että kyseessä on korvattava lääkevahinko. He vaativat Lääkevahinkovakuutuspoolilta yhteensä lähes puolen miljoonan euron korvauksia.