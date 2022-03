800 000 lasta on lähtenyt Ukrainasta muualle Eurooppaan, ja osa on suuressa vaarassa – adoptio ei kuitenkaan ole oikea keino auttaa

Ukrainan lapsista huolestuneet ihmiset ovat ilmaisseet sosiaalisessa mediassa halukkuuttaan majoittaa tai adoptoida heitä. Kyselyjä lapsista on tullut myös adoptiojärjestöihin.

– Kansainvälistä adoptiota tulisi välttää katastrofi- ja poikkeusoloissa, jolloin on erityisen korkea riski sille, että lapsia joutuu eri syistä eroon vanhemmistaan, sanoo adoptiolautakunnan puheenjohtaja Irene Pärssinen-Hentula .

Kriisiolosuhteissa viranomaisten ensisijainen tehtävä on tunnistaa ja rekisteröidä lapsia, tunnistaa heidän kanssaan kulkevia aikuisia sekä tukea perheiden yhdistämisessä, Pärssinen-Hentula painottaa.

Maiden rajojen yli suuntautuva adoptioyhteistyö vaatii lähtömaassa vakaan hallinnon, toimivan lastensuojelujärjestelmän sekä lapsen oikeuksia suojaavan ja yhteistyöhön sopivan lainsäädännön. Kansainvälinen adoptio on viimesijainen vaihtoehto lapselle normaaleissa vakaissakin olosuhteissa.

– Ne määrittävät, että kansainvälinen adoptio on aina viimesijainen ratkaisu lapsen tilanteeseen. Sitä ennen tulee aina selvittää mahdollisuus turvata lapsen kasvu ja kehitys omassa syntymämaassaan, sanoo kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Päivi Pietarila Pelastakaa Lapset -järjestöstä.

Lapsen näkökulmasta adoptio on niin merkittävä päätös, ettei sitä tulisi tehdä kriisitilanteissa ja epävakaissa oloissa. Tällä hetkellä ensisijaista on kaikin keinoin ehkäistä lasten joutumista eroon vanhemmistaan niin Ukrainassa kuin pakomatkalla sieltä pois.

Adoptioprosessi vie aikaa

– Jos Suomessa asuvan toiveena on adoptoida lapsi, prosessi etenee kotimaan adoption tai suomalaisten adoptiojärjestöjen tarjoamien vakiintuneiden yhteistyömaiden kautta, Pärssinen-Hentula sanoo.

Adoptiotoimintaa saa toteuttaa ainoastaan toimiluvan saaneet adoptiopalvelunantajat sellaisiin maihin, joiden kanssa on voimassa olevat yhteistyöluvat. Suomalaisilla adoptiojärjestöillä ei ole yhteistyölupia Ukrainan kanssa.

Ilman palvelunantajaa tapahtuvaa adoptiota ei voida myöskään suositella kriisiolosuhteissa, joissa lasten tilanteita on vaikea selvittää.

– Adoptiolakimme sallii ilman palvelunantajia tapahtuvia adoptioita vain kahdessa poikkeustapauksessa, lähisukulaislasta koskien tai sellaista lasta koskien, joka on ollut vakituisesti huollettavana ja hoidettavana. Lähtökohtaisesti kriisiajat eivät sovellu adoptioiden edistämiseksi, Pärssinen-Hentula sanoo.

Kriisiaikana yhteistyötä lasten turvaamiseksi tehdään kansainvälisen Save the Children -kattojärjestön Ukrainassa toimivien yksiköiden, YK:n alaisen lastenjärjestön Unicefin ja pakolaisjärjestön UNHCR:n sekä Punaisen Ristin kautta.

Konflikteissa riskit kasvavat

Kun sota on tullut Euroopan lähelle, paine antaa apua on kova. Järjestöissä koetaan, että monilla on hyvä tahto auttaa, mutta myös tietämättömyyttä siitä, mitä riskejä kriisi- ja konfliktitilanteisiin liittyy.