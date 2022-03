Maahanmuuttajataustaisissa naisissa on hyödyntämätön työvoimavara – 40 prosenttia suorittanut korkeakoulututkinnon

– Ei ainoastaan sinne missä on pulaa työntekijöistä vaan sitä kohti, mitkä naisen unelmat ovat, kuvailee Soto Godoy.

– Kotouttamistoimien on oltava vikkelämpiä ja suuntauduttava työelämään. Kotoutumissuunnitelmat voisivat kytkeytä työpaikkoihin. Työelämäjaksojen tulisi olla pidempiä, nyt jaksot ovat lyhyitä, sanoo Soto Godoy.

Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n mukaan maahanmuuttajataustaisista naisista noin 40 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon, mutta vain joka toinen heistä on mukana työelämässä.

Maahanmuuttajanaiset työllistyvät perinteisesti naisvaltaisille aloille. Soto Godoyn mukaan he ohjautuvat ja heitä ohjataan erityisesti terveys- ja sosiaalialalle.

Suomen työmarkkinoilla on paikoin kovakin työvoimapula. Soto Godoy kuvailee, että kuulostaa vähintäänkin hassulta, kun puhutaan työvoimapulasta ja samaan aikaan monella maahanmuuttajataustaisella naisella on vaikeuksia saada töitä.

– Meillä on osaajia - naisissa! Maahanmuuttajanaiset ovat keskivertoisesti kouluttautuneempia kuin kantasuomalaiset miehet. Eli osaajia on, heidän osaaminen on vain hyödynnettävä, toteaa Soto Godoy.