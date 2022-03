Moni korona-aikana otettu koira kärsii etätöiden päättymisestä – kouluttaja: "kuin jättäisi ihmisen palavaan taloon"

Vuoden ikäinen jackrusselinterrieri Pepe on onnekas. Se on sosiaalisena yksilönä vakiinnuttanut paikkansa toimistokoirana, eikä se siis jatkossakaan tule viettämään pitkiä päiviä yksinään. Monella muulla koiralla tilanne on toinen, sillä yhtäkkiä yksinjäävä koira saattaa kärsiä eroahdistuksesta.