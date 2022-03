Kansainvälistä naistenpäivää varjostaa Venäjän sota Ukrainassa – UN Women Suomi: sodalla on aina erityisvaikutuksia naisiin

YK:n julistamaa päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975, mutta päivän historia ulottuu jopa 1900-luvun alkuun. YK:n kansainvälinen naistenpäivä on suosittu juhlapäivä eri puolilla maailmaa.

UN Women Suomen viestinnän vastaava Emma Winiecki painottaa kansainvälisen naistenpäivän merkitystä ymmärryksen lisääjänä. Päivä auttaa Winieckin mukaan nostamaan esiin tasa-arvoon liittyviä saavutuksia ympäri maailman, mutta myös kiinnittämään huomiota epäkohtiin ja ongelmiin, joita naisten oikeuksien ja tasa-arvon suhteen on edelleen.

– Nykyisessä maailmantilanteessa meidän mielessä on totta kai erityisesti Ukrainan naiset ja tytöt ja tietysti kaikki ukrainalaiset, toteaa Emma Winiecki.

Sodalla ja konfliktilla on erityisiä vaikutuksia nimenomaan tyttöihin ja naisiin.

Naiset ovat sodissa haavoittuvissa asemissa, mutta se ei ole ainoa rooli. Naiset synnyttävät sodan aikana, he ovat mukana auttamassa lapsia turvaan, mutta myös usein mukana sotimassa. Naiset näkyvät kuitenkin usein haavoittuvassa roolissa, vaikka heillä on usein merkittävä rooli myös maansa puolustuksessa, kriisinhallinnassa ja rauhanturvaprosesseissa.

Onnistumisia ja hyviä asioita saa juhlia

Kansainvälinen naistenpäivä tunnetaan päivänä, jolloin naiset saavat suklaata ja kukkia. Niissä ei Winieckin mukaan ole mitään väärää, päinvastoin. Hemmottelulle on aina tilausta. Poikkeuksellisena aikana on tärkeää myös miettiä konkreettisia asioita tukea tasa-arvo- ja ihmisoikeustyötä, mutta myös keskittyä juhlimaan jo saavutettuja asioita.

– Tässäkin maailmantilanteessa on tärkeää, että voimme löytää niitä hetkiä, jolloin pysähdymme juhlistamaan hyviä ja saavutettuja asioita.

– Olemme nähneet, millainen vaikutus tasa-arvolla on globaalisti, ja kuinka vahva roolimallien merkitys on. Kun hallitustamme katsoo, voi nähdä, että toisenlainen maailma on mahdollinen – sellainen, missä naiset ovat tasavertaisesti osana päätöksenteon prosesseja.